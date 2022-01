PRF inicia Operação Ano Novo 2022 nas rodovias federais do pais

O objetivo é a educação no trânsito e o combate à criminalidade. De acordo com a PRF, alguns temas receberão destaque: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, dispositivos de retenção, uso do capacete, excesso de velocidade, uso do celular enquanto dirige, entre outros, a depender da realidade de cada regional. Além disso, outros pontos importantes são a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista e o exame toxicológico.