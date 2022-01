Prefeitura de Tibau concede 25% de desconto para quem pagar IPTU até dia 28 de fevereiro

A Prefeitura de Tibau está concedendo desconto de 25% para quem optar em antecipar o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022.

O benefício pode ser conseguido por quem efetuar o pagamento integral, em parcela única, até o dia 28 de fevereiro.

A norma autorizadora foi publicada na última quarta-feira, 29, no Diário Oficial dos Municípios (DOM), e abrange também os créditos não tributários vencidos e inscritos em Dívida Ativa do Município de Tibau, assim como para os bens imóveis em processo de transmissão em andamento junto a Secretaria Municipal de Tributação.

Importante ressaltar que o desconto dos 25% será apenas para o IPTU do exercício de 2022 e está condicionado ao pagamento integral e com o da Taxa do Lixo, sendo este último não terá qualquer desconto.

O secretário de Tributação, Alexsandro de Oliveira Bezerra, enfatiza que o cidadão não precisa ir até a prefeitura, pois é possível encaminhar o boleto por WhatsApp (84) 9.8612-0004 e pelo e-mail iptutibau@gmail.com

O IPTU é uma das fontes de arrecadação municipal e é utilizada em benefício da própria cidade, na realização de obras e serviços que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.