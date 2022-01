“Tô muito feliz por ter conseguido minha prótese”, diz Andreza Silva

Nesta quinta-feira (6) Andreza entrou em contato com a equipe do MOSSORÓ HOJE para externar seu agradecimento a Émerson Augusto, um dos sócios da loja Doce Lar, em Mossoró. Andreza contou que logo após a matéria sobre a vaquinha virtual que ela estava fazendo para conseguir a prótese para voltar a andar, foi procurada pelo empresário, que doou o valor total para aquisição do item e deu toda a assistência que ela precisava para obtê-lo. “Que ele tenha um 2022 abençoado e que Deus dê muitos anos de vida a ele, pra ele possa continuar realizando sonhos de pessoas que não têm condições”, disse.