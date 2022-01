Veja como e onde serão investidos os R$ 50 milhões enviados pelo Governo Federal

“É uma felicidade para Mossoró receber mais de R$ 50 milhões de reais de recursos federais extras que vão vir para investimentos na cidade. Desse montante, é importante dizer que R$ 16 milhões de reais vão ser creditados já no dia de hoje na conta do município para a saúde. São recursos que vêm, por exemplo, para construção da policlínica do Alto de São Manoel, que irá beneficiar toda a população mossoroense, desafogando o PAM do Bom Jardim”, declarou o prefeito Allyson Bezerra. Veja como os recursos estão sendo distribuídos!

A Prefeitura de Mossoró receberá R$ 50,5 milhões de reais de recursos oriundos do Governo Federal para investimentos para saúde, educação, assistência social, agricultura e desenvolvimento rural, telecomunicações e infraestrutura.

R$ 16 milhões para a saúde

R$ 20 milhões para a educação

R$ 4 milhões para a assistência social

R$ 6,5 milhões para perfuração de poços

R$ 1 milhão para manutenção de estradas rurais

R$ 3 milhões para ampliação de internet nas escolas

O anúncio da liberação dos recursos foi feito na manhã desta segunda-feira (17), no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo municipal, pelo ministro Fábio Faria, das Comunicações. Na ocasião, assegurou que os recursos já estão na conta.

O anúncio da liberação dos recursos ao município de Mossoró foi feito ao prefeito Allyson Bezerra, secretários municipais, vereadores e a imprensa. Os recursos contemplam as áreas da saúde, educação, assistência social, agricultura e desenvolvimento rural, telecomunicações e infraestrutura.



“É uma felicidade para Mossoró receber mais de R$ 50 milhões de reais de recursos federais extras que vão vir para investimentos na cidade. Desse montante, é importante dizer que R$ 16 milhões de reais vão ser creditados já no dia de hoje na conta do município para a saúde. São recursos que vêm, por exemplo, para construção da policlínica do Alto de São Manoel, que irá beneficiar toda a população mossoroense, desafogando o PAM do Bom Jardim”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

Na área da saúde, além dos investimentos para a policlínica do Alto de São Manoel, os recursos federais serão destinados à aquisição de 2 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); construção de 4 Centros Atenção Psicossocial (Caps); bem como compra de equipamentos.

“É um conjunto de ações que me deixa muito feliz enquanto gestor do Ministério das Comunicações. São recursos voltados a várias áreas como saúde, educação, assistência social, comunicações com pontos de internet, computadores entregues à escola. Ainda estamos aqui anunciando recursos da FUNASA. Sabemos que aqui temos uma gestão transparente e comprometida e faz com que tudo isso se torne possível”, informou Fábio Faria, Ministro das Comunicações.

Na educação, serão R$ 20 milhões de reais para construção de duas grandes escolas e duas grandes creches. “No caso da educação, nós cadastramos diversas ações no início de 2021 e agora o Governo Federal vem anunciar a autorização de verbas para que possamos contemplar essas ações. É um momento importantíssimo para a educação de Mossoró com diversas conquistas”, destacou Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.

Serão R$ 6,5 milhões de reais para investimentos na perfuração de poços, beneficiando comunidades da zona rural. “Já estamos com toda a parte técnica pronta, vamos apresentar quais são as localidades que apresentam maior necessidade dos serviços. Durante esse ano, vamos trabalhar para ampliar e melhorar a segurança hídrica do município”, pontuou Fáviano Moreira, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Serão perfurados cerca de 70 poços com os recursos.

A área da assistência social receberá do Governo Federal R$ 4 milhões de reais. Serão ainda destinados R$ 3 milhões de reais para investimentos em telecomunicações. Dentre os anúncios de recursos feitos pelo ministro das Comunicações, há R$ 1 milhão de reais para manutenção de estradas rurais. “Trata-se de uma revolução do ponto de vista de gestão. São recursos para levar água para as comunidades rurais, conectividade, internet, computadores para as escolas, educação, mais saúde”, acrescentou Allyson Bezerra.