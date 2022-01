Sesap libera vacinação com Coronavac para população de 6 a 17 anos no RN

Com a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso pediátrico do imunizante Coronavac para o público infantil, a Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap) irá incluir a vacina no plano de imunização contra a Covid-19 no RN.

A decisão foi tomada durante reunião realizada nesta segunda-feira (24), com a Câmara Técnica de Vacinas da Sesap e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (COSEMS). Durante a reunião foram elaboradas estratégias para a vacinação do imunizante da Coronavac na população entre 6 e 17 anos do Rio Grande do Norte.

A dose aprovada do imunizante, produzido a partir de vírus inativado, é a mesma usada para adultos (600 SU em 0,5 ml), com um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação.

"A vacinação com a Coronavac vai acelerar ainda mais a vacinação das crianças, que hoje são imunizadas apenas com a Pfizer pediátrica, enviada em etapas pelo Ministério da Saúde", disse Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap.

A Secretaria tem hoje 110 mil doses da Coronavac em estoque. É importante ressaltar que as crianças com cinco anos de idade e as imunossuprimidas seguem só podendo receber o imunizante da Pfizer. "Hoje temos em estoque um bom número para imunizar todas as crianças, por isso estamos organizando uma estratégia para que a vacinação comece imediatamente a partir dos municípios que ainda tem Coronavac em seus estoques", afirmou a coordenadora.

A previsão da distribuição das doses de Coronavac para os municípios é na manhã desta quinta-feira (27). O lote deverá ser enviado junto com doses pediátricas da Pfizer, que o Ministério da Saúde sinalizou que chegarão na próxima quarta-feira (26).

"A ideia é que possamos fazer um mutirão de vacinação dessas crianças, para que sejam vacinadas o mais rápido possível", finalizou Lima.