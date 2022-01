Prefeitura de Grossos reabre centro de testagem no Hospital Flaviana Jacinta

Com o aumento na procura por testes devido a disseminação da variante ômicron do novo coronavirus, a Prefeitura Municipal de Grossos informa que nesta quarta-feira (26) reabrirá o centro de testagem no Hospital Municipal Flaviana Jacinta. O equipamento funcionará de segunda a sexta-feira sempre pela manhã.

O centro de testagem ficará localizado em uma ala anexa ao hospital, com entrada própria na lateral da unidade, direcionado aos pacientes que precisam de atendimento especializado, com sintomas ou com suspeitas de Covid19. A porta de entrada para ser direcionado aos testes, será através do serviço de atendimento telecovid.

Pacientes com sintomas ou que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para covid, devem entrar em contato com as equipes de saúde através do telecovid no número 9 8156 4192, e agendar o teste. Uma equipe fará o agendamento conforme a demanda, e realizará o teste de Swab Rápido para o diagnóstico da doença.

A prefeita Cinthia Sonale lembra que o centro de testagem que funcionou durante o ano de 2021 na Unidade Sentinela, foi fundamental para diagnosticar e tratar os pacientes acometidos com a covid.

“Reafirmando o nosso compromisso com a saúde da população de Grossos, nós vamos ampliar esse atendimento por meio da reabertura da estrutura do centro de testagem, que funcionou durante todo o ano passado, testando a população e oferecendo todo o acompanhamento necessário durante o período de isolamento. O centro de testagem será reaberto e vai atender durante toda a semana no hospital”, declarou Cinthia.

O teste Swab, será direcionado para pacientes a partir do 3° dia de sintomas. Os que testarem positivo para a covid 19, serão acompanhados diariamente pela equipe médica do Telecovid. Os testes são realizados no hospital do município das 07h às 12h.