Sinalização organiza estacionamento e melhora trânsito no Centro de Mossoró

Os serviços de sinalização viária promovidos pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) seguem melhorando a mobilidade e reforçando a segurança do trânsito local. Nesta perspectiva, as equipes de engenharia viária realizaram adequações em espaços destinados a estacionamento na rua Idalino de Oliveira, no centro da cidade.

A novidade é a ampliação do número de vagas de estacionamento. Agora os condutores podem estacionar defronte à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A proposta tem como objetivo deixar os espaços mais organizados, possibilitando a utilização por mais pessoas. A nova sinalização possibilita o estacionamento de automóveis de forma rotativa por 30 minutos, com pisca-alerta ligado.

Vagas para idosos e deficientes foram garantidas. Os espaços estão mais visíveis com a adição de sinalização horizontal e vertical. Também houve adequações nos locais exclusivos para motocicletas. Segundo Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, a medida melhora o trânsito local e promove o uso coletivo do espaço.

“Nós sabemos que o trânsito tem uma dinâmica própria e nós temos que acompanhar essas mudanças. A cidade está crescendo, está se modificando, e logicamente na mobilidade também ocorre essa modificação. Nesse sentido, temos que fazer as adequações à medida que as alterações forem acontecendo”, disse.

Luís Correia lembra que “fizemos uma nova sinalização específica para cada tipo de veículo. Muito importante estar atento às mudanças. É a democratização do espaço público. Haverá uma rotatividade, mais pessoas poderão utilizar aquele espaço para estacionar”, destacou.