Homem é assassinado enquanto comprava ração no Planalto Treze de Maio

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio no final da manhã desta quarta-feira (10), por volta das 11h30, na Rua Vicente Leite, bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró.



A vítima foi identificada como Sandro Lourenço Costa. Ele comprava ração no momento em que foi surpreendido e alvejado.

De acordo com informações do Sargento G. Rodrigues, dois suspeitos chegaram ao local perguntando quem era Lourenço. No momento em que ele subia em sua motocicleta, foi alvejado.

Ele ainda chegou a correr, abandonando a motocicleta, mas caiu morto na Rua Vicente Leite, poucos metros depois.

Ainda segundo o sargento, Lourenço já tinha sido preso por roubo. Com ele foram encontradas 3 armas na época.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar, que aguarda a chegada do Itep para remoção do corpo e identificação oficial da vítima.