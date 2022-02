MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/02/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Em Mossoró, 36.295 pessoas ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19 e 52 pessoas estão internadas em leitos clínicos e criticos

CAERN inicia licitação para concluir Sistema Adutor Santa Cruz/Mossoró

Transito é vida: Confira dicas com o gerente de transito luis Correia

Governo espera gerar 600 empregos diretos com a retomada da produção de ferro em Jucurutu

Início das aulas depende do que for decidido em reunião entre Estado e Professores as 10 horas desta segunda-feira

RN lança licitações para empresas interessadas em construir os IERNs de Tangará e Campo Grande

O presidente da Câmara de Serra do Mel, Thiago_Freitas, defende que o Estado desenvolva políticas públicas para promover o desenvolvimento das cidade

Prefeito de Apodi Alan Silveira, faz uma avaliação do seu primeiro mandato e diz que quer municipalizar o trânsito da cidade em 2022

Rogério Marinho destina R$ 97,2 milhões para drenagem e mobilidade em Natal

"Conversa muito produtiva", diz Jean sobre encontro com Lula em SP

Presidente e Ministro se esquivaram de visitar obra federal parada no Seridó