Grossos recebe visita do Programa Água Doce para instalação de dessalinizadores

A Prefeita Cinthia Sonale recebeu em seu gabinete os engenheiros do Programa Água Doce para uma visita técnica de avaliação das áreas do município que receberão dessalinizadores.



A equipe fez a visita aos assentamentos Caenga e Meu País, para averiguação dos processos e sistemas que serão instalados na Comunidade. O Programa Água Doce utiliza poços já instalados no município para adequar as estruturas para receber os dessalinizadores. Esses assentamentos já possuem poços instalados.



A prefeita Cinthia Sonale acompanhou a visita aos assentamentos e disse que a implantação dos equipamentos irá trazer mais qualidade de vida para os moradores e agricultores rurais que dependem da água para a produção.



“A chegada desses equipamentos irá trazer mais qualidade de vida para os moradores dos assentamentos, beneficiando principalmente os agricultores que tem sua pequena produção. A instalação deste sistema de dessalinizadores vai contribuir também para a ampliação da oferta de água potável para outras comunidades rurais do nosso município”, afirmou Cinthia.



O Programa Água Doce (PAD) é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com instituições federais, estaduais, municipais que visa estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas, incorporando cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação e gestão de sistemas de dessalinização no semiárido brasileiro.



Após a vista, o passo seguinte será a análise físico-química da água, além dos testes de vazão dos poços, que serão utilizados para a instalação do sistema, que brevemente irá permitir a autonomia hídrica dos assentamentos.