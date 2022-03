Preço do gás natural será mantido no RN mesmo com a alta dos combustíveis

No Brasil, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira aumento da gasolina em 18,7%; o do diesel, em 24,9%; e o do gás de cozinha em 16%, objetivando reduzir a defasagem da estatal em relação ao mercado internacional. De acordo com Sérgio Henrique, diretor técnico e comercial da Potigás, o principal contrato de suprimento do gás natural para o RN é com uma empresa local, a Potiguar E&P, que não sofre as variações de preço do petróleo no mercado internacional. Por conta disso, o preço do GNV vai se manter inalterado.

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) informou hoje (10) que o preço do gás natural não será alterado diante da alta do petróleo impactado pela invasão russa à Ucrânia.



"No caso da Potigás, nosso principal contrato de suprimento do gás natural é com uma empresa local, a Potiguar E&P, que não sofre as variações de preço do petróleo no mercado internacional. Por conta disso, o preço do GNV vai se manter inalterado", explicou Sérgio Henrique, diretor técnico e comercial da companhia.



O valor de venda do gás natural veicular pela Potigás para os postos de combustíveis reduziu R$ 0,10 no metro cúbico em 1º de março.

Foi a segunda vez que o GNV diminuiu em 2022, acumulando uma redução total de 12,85% ou de R$ 0,47 no metro cúbico.