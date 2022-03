Prefeito de Serra do Mel concede reajuste de 33,24% aos professores

No município não houve qualquer conflito com o sindicato da categoria, pois a Prefeitura Municipal já paga acima do teto nacional. O reajuste passa a valar a partir do dia 1o de março de 2022

O prefeito Josivan Bibiana de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 11, com representantes do sindicato dos professores do município, que atacou a proposta do Executivo quanto ao reajuste relativo ao Piso do Magistério 2022.

Conforme a proposta, aceita tanto pelo sindicato como pela categoria, o reajuste referente aos 33,24% do reajuste será a partir do dia 1ª de março.

Com isso, os profissionais da educação de Serra do Mel terão um dos melhores salários da região, tendo em vista que a prefeitura sempre pagou acima do teto, motivo pelo qual o diálogo com o sindicato da categoria foi tranquilo.

Para o prefeito, o anúncio reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos professores, cuja medida soma-se a outras iniciativas para melhorar, cada vez mais, a educação do município.

Serra do Mel

O município de Serra do Mel fica distante cerca de 40 km de Mossoró e tem cerca de 12 mil habitantes distribuídos em 21 vilas rurais e duas interligadas (Brasília e Rio Grande do Norte) , que funcionam como administrativas. O município tem sua economia norteada pela produção de castanha, caju, melancia e agora energia eólica.