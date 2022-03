RN registra chuvas em todas as regiões do estado no fim de semana

Mais um final de semana chuvoso no Rio Grande do Norte com precipitações registradas em todas as regiões. De acordo com o sistema de monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), os maiores volumes acumulados, no período da manhã da sexta (11) até a manhã desta segunda-feira (14), foram em Poço Branco 228,2 mm (Agreste), Taipu 150,2 mm (Leste), Jardim do Seridó 94,2 mm (Central) e São Francisco do Oeste 125,5 mm (Oeste). As chuvas foram provocadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical que segue atuando no Nordeste, favorecendo a ocorrência de precipitações em todo o RN.



O sistema destaca que só no sábado (12), choveu 211.6mm no município de Poço Branco e 145 mm em Taipu, localizados nas regiões Agreste e Central, respectivamente. Os acumulados superam a média de chuvas previstas para o mês inteiro nesses locais.



“Com as recentes chuvas, o município de Poço Branco registrou em todo 2022, o acumulado de 604.6mm, apresentando chuvas acima da média em todos os meses deste ano. Em Campo Grande choveu acima e 500 mm; Taipu e Encanto, apresentam volumes de chuvas acumuladas no mês de março acima da média esperada para o período”, comentou o chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot.



O segundo boletim pluviométrico publicado nesta segunda-feira (14), às 09h15, registrou a ocorrência de chuvas em 113 postos de monitoramento. O boletim pluviométrico completo pode ser acessado no site emparn.rn.gov.br, menu Meteorologia.



A previsão para o trimestre março, abril e maio de 2022, divulgada no final de 23 de fevereiro, em Reunião de Análise e Previsão Climática para o semiárido nordestino, é ocorrência de chuvas variando de nível normal a acima do normal no RN. “O cenário encontra-se favorável para se confirmar a previsão anunciada”, disse Bristot.



A temperatura para essa semana, no Litoral, será em torno dos 24°C, nas madrugadas, chegando a máxima dos 32°C durante as tardes. Já no interior, as temperaturas devem variar entre 22°C e 34°C.



Dia de São José



No próximo sábado (19), se comemora o Dia de São José. Segundo a crença predominante entre os agricultores, quando ocorrem chuvas nesta data, é sinal de bonanza e fartura na colheita. A origem da crença decorre do catolicismo que conta que São José, o pai de Jesus, era um trabalhador do campo.



De acordo com previsão da Emparn, os agricultores potiguares podem ficar otimistas, pois a previsão é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com ocorrência de chuva em diversas regiões do RN, como Seridó, Vale do Açu e Mossoró. Confira abaixo a previsão da semana.



Previsão dia a dia



14/03/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com ocorrência de chuva no Litoral, Vale do Açu, Seridó e Alto Oeste.



15/03/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



16/03/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



17/03/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



18/03/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



19/03/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com ocorrência de chuva no Seridó, Vale do Açu e Mossoró.



20/03/22 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões, exceto o Litoral (céu parcialmente nublado a claro).