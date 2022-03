Egresso do IFRN de Pau dos Ferros ganha bolsa completa em universidade dos EUA

Paraibano egresso do IF de Pau dos Ferros ganha bolsa completa em universidade dos EUA. Filho de agricultores, nascido em Bom Sucesso, no interior da Paraíba, Moizés Henriques da Silva Almeida, de 19 anos, foi aprovado para cursar graduação em Ciências da Computação na Escola de Artes e Ciências da Tufts University, no estado de Massachussetts. Moizés concluiu o ensino médio profissionalizante em janeiro deste ano, no campus do IFRN de Pau dos Ferros, onde cursou informática e se apaixonou pela área de tecnologia.

FOTO: CEDIDA/ARQUIVO PESSOAL