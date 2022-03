Prefeitura de Grossos realiza dia D de vacinação contra Covid para crianças de 5 a 11 anos

De acordo com as recomendações da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap-RN), a Prefeitura Municipal de Grossos realizará na próxima sexta-feira (18/03) em todas as Unidades Básicas de Saúde do zona urbana e rural, dia D de vacinação contra covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, e jovens de 18 anos acima.

O dia “D” de vacinação contra covd-19 tem como principal objetivo, alcançar o maior número de pessoas possíveis que terão oportunidade de tomar dose de reforço, e as criança, primeira dose da vacina pediátrica contra a doença.



A prefeita Cinthia Sonale ressalta a importância da vacinação contra a covid-19 e convida a todos para participarem da ação. “Desde de quando a vacinação contra o coronavírus avançou no município, o número de pessoas acometidas pela doença diminuiu consideravelmente, daí a importância da vacina. Nesta sexta, a ação reforça a importância da imunização no combate a proliferação do vírus no município, pois a pandemia não acabou. Por isso, peço aos pais que compareçam com seus filhos para eles serem imunizados, é um ato de amor. E convido todos aqueles que ainda estão em atraso vacinal, pra completar o esquema de Imunização. Essa é mais uma oportunidade de nos mantermos fortes no combate a covid”, disse a prefeita.

A secretaria de Saúde pede a todos e em especial, aos pais ou responsáveis pelas crianças, que realizem previamente o cadastro junto a plataforma RN+ vacinas, para agilizar na hora da aplicação do imunizante.



A vacinação acontece nesta sexta-feira (18), das 7:00h às 11:00h, na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, na UBS Rita de Cássio de Medeiros, no bairro São José, na UBS Edmar Mendonça, bairro Boa Esperança e na zona rural, nas Unidades de Saúde de cada comunidade, de acordo com a disponibilidade de doses.