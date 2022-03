Recolhimento de tributos estaduais do RN totalizou R$ 593 milhões em fevereiro

O recolhimento dos tributos estaduais totalizou R$ 593 milhões em fevereiro. Esse volume é 1,6% maior que o arrecadado no mesmo mês do ano passado, quando o Rio Grande do Norte somou uma arrecadação de R$ 583 milhões.

Apesar de representar um aumento, o resultado da arrecadação dos três tributos, que compõem as receitas próprias do estado, em fevereiro é inferior ao total recolhido em janeiro, que foi da ordem de R$ 675 milhões.

É a primeira vez, desde o segundo semestre de 2021, que o Rio Grande do Norte apresenta arrecadação inferior a R$ 600 milhões. No bimestre, o estado acumula um total de R$ 1,26 bilhão.

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) foi o maior responsável pela arrecadação do período.

No mês passado, esse tributo contribuiu com uma receita de R$ 568 milhões, o que representa alta de um ponto e meio percentual no comparativo com fevereiro do ano passado.

Já o recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) registrou alta de 2,9% em relação ao segundo mês de 2021, totalizando o volume de R$ 23 milhões, que somado às receitas geradas pelo recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ICTD) fecha a arrecadação total do RN.

Os números foram divulgados, nesta terça-feira (15), pela Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e integram a 28ª edição do Boletim de Atividades Econômicas do RN, que traz os indicadores econômicos do Rio Grande do Norte no segundo mês do ano. O informativo já está disponível para consulta ou download no site www.set.rn.gov.br/.

O informativo do Fisco Estadual também acompanha a movimentação das atividades econômicas e, de acordo com o estudo, as vendas em fevereiro chegaram totalizaram um volume superior a R$ 10,6 bilhões.

Isso equivale a uma média diária de R$ 381 milhões e representa um crescimento de 22,2% em relação à média registrada em fevereiro do ano passado, quando empresas acumularam uma receita bruta média de R$ 344 milhões por dia. No mês, foram realizadas mais de 1,06 milhão de transações por dia.

O setor que obteve o maior volume de vendas no mês passado foi o comércio varejista, que acumulou um faturamento médio diário de R$ 91,8 milhões – foram média mais de 26,6 milhões de vendas a cada dia -, seguido do atacado, cujo valor médio de vendas foi de R$ 62,4 milhões por dia.

Os postos e distribuidoras de combustíveis registraram um volume médio de vendas em fevereiro da ordem de R$ 58,9 milhões diários, muito em função da alta nos preços dos combustíveis. Já a indústria de transformação apresentou faturamento de R$ 50,5 milhões por dia em média.