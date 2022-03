Parceria possibilita entrega de 27 títulos de regularização fundiária urbana em Grossos

Vinte e sete famílias do município de Grossos receberão o título de regularização fundiária urbana, desenvolvido pela Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab/RN) em parceria com a Prefeitura Municipal de Grossos.

O processo de regularização fundiária urbana do conjunto habitacional José Maria da Silva, mais conhecido como Castanhas, foi concluído, e agora os moradores passarão a ser donos de seus imóveis por direito.

Com a emissão do título, os donos passam a ter direito à propriedade. Além de que a partir do momento em que se possuem uma moradia regular, a insegurança de perder a residência passa a não existir, uma vez que o imóvel está registrado e associado ao seu nome em cartório, permitindo assim que melhorias habitacionais possam ser acessadas, pois o imóvel estará inserido no contexto formal da cidade e, consequentemente, seus moradores também.

A prefeita Cinthia Sonale comemora a chegada dos títulos para os moradores, que terão a partir de agora garantias habitacionais.

“É com muita satisfação que vamos realizar a entrega desses títulos e fazer valer o direito dos moradores, com o título em mãos, eles terão a segurança da oficialização dos imóveis. Agora, além da posse, as famílias terão a propriedade de seus terrenos, o que garante mais dignidade e cidadania”, declarou Cinthia.

A solenidade de entrega dos títulos dos imóveis será realizada nesta quinta-feira (17/03), ás 09h da Secretaria de Assistência Social, com a presença da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab/RN), das famílias beneficiadas e a prefeita Cinthia Sonale.