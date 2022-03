Governo do RN leva pavimentação asfáltica e novos poços para Umarizal

O Governo do Estado amplia a parceria com o município de Umarizal, distante 341 quilômetros de Natal. Nesta quarta-feira (16) a governadora Fátima Bezerra recebeu em audiência o prefeito Raimundo Nonato, o Pezão, os secretários Wellington Cortez (educação), José Roberto (finanças) e Lázaro Dias (chefe da Casa Civil).



Na reunião, a governadora determinou a realização de estudos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para pavimentação asfáltica de ruas no centro do município como reivindicado pelo prefeito. Outras medidas são a cessão de um veículo de trabalho para a Secretaria Municipal de Educação e a perfuração de poços para abastecer comunidades na área rural.



"Estamos dialogando e atendendo as reivindicações em parceria com o município. Para a pavimentação vamos firmar termo de cooperação com a prefeitura que vai ceder parte do material e equipamentos e o DER vai executar as obras", afirmou a governadora Fátima Bezerra.



O Governo do Estado já perfurou 18 poços em Umarizal, um deles acionado por energia solar. Para os novos poços o prefeito se comprometeu a fornecer bombas para a captação e distribuição da água. "Dialogamos e firmamos entendimento em parceria para mais investimentos em Umarizal, tanto na infraestrutura urbana quanto rural", registrou Fátima Bezerra para acrescentar que o município vai ganhar uma unidade do Instituto de Educação Tecnológica do RN (IERN) a ser construído em terreno doado pela prefeitura. A licitação foi lançada e nos próximos dias o processo deverá ser concluído. A unidade do IERN representa investimento de aproximadamente R$ 10 milhões.



"Temos investimentos do Governo da professora Fátima em Umarizal e agora estamos ampliando, somando esforços para levar benefícios à população", disse o prefeito Raimundo Nonato.



A Governadora recebeu o prefeito e secretários municipais acompanhada do secretário de Estado da Segurança e Defesa Social, Francisco Araújo, da secretária adjunta do Gabinete Civil (GAC), Socorro Batista, do assessor do GAC, Benaldo Medeiros, do comandante da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo e do diretor-geral do DER, Manoel Marques.