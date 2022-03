Tibau realiza Reunião Ampliada de Saúde Mental

O evento que teve como tema “A Política de Saúde Mental com direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, aconteceu na Câmara Municipal e reuniu profissionais da área, que debateram algumas temáticas importantes, tendo o como palestrante o psiquiatra José Gilliano de Freitas, para o tema norteador acima em evidência.

Com foco no desenvolvimento de estratégias para melhorar o atendimento a pacientes assistidos na rede de Saúde Mental, a Prefeitura de Tibau por meio da Secretaria de Saúde realizou nesta quarta-feira, 16, a 1ª Reunião Ampliada de Saúde Mental.

O evento que teve como tema “A Política de Saúde Mental com direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, aconteceu na Câmara Municipal e reuniu profissionais da área, que debateram algumas temáticas importantes, tendo o como palestrante o psiquiatra José Gilliano de Freitas, para o tema norteador acima em evidência.

Para a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves, a reunião é fundamental e reforça a importância do desenvolvimento e da ampliação de serviços dentro da área de saúde mental.

“Esse desenvolvimento é crucial, principalmente no momento em que ainda vivenciamos a pandemia, onde cada vez mais vemos pessoas desenvolvendo problemas de saúde mental”, apontou a secretária.

Ela também destacou que a reunião é uma excelente oportunidade para discutir a saúde mental com gestores, trabalhadores e usuários do sistema de saúde, pontuando a realidade local.

Participaram também da reunião, representantes do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Tutelar, profissionais da saúde da atenção básica e da saúde mental, profissionais da gestão municipal da secretaria de saúde, profissionais do CRAS e CREAS, sociedade civil, representante do Legislativo através da vereadora Conceição “Preta da Gangorra”, técnicos da II URSAP e pacientes da rede de saúde mental do município.

A Reunião Ampliada faz parte da etapa municipal preparatória para a 1ª Conferência Regional de Saúde Mental, que será realizada na cidade de Mossoró, na UnP, no dia 30 de março do corrente ano e para a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental, que será realizada em Natal, no mês de abril.