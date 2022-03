Prefeito concede o maior reajuste da história aos trabalhadores da educação de Governador

Dr. Artur Vale destaca que os servidores de Governador Dix Sept Rosado, em sua gestão, valoriza o servidor municipal. O aumento do piso do magistério será retroativo a janeiro e será de 33,24%.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, que tem mais ou menos 14 mil habitantes, vai conceder o maior reajuste da história aos trabalhadores da Rede Pública Municipal de Educação.

Em audiência realizada nesta quinta-feira (17), o prefeito Dr. Artur Vale assegurou ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Governador Dix-Sept Rosado (Sindixsepm) o pagamento do reajuste de 33,24% ao magistério.



Após várias análises financeiras das contas do Município, a Prefeitura de Governador vai pagar 18% de reajuste já a partir do mês de março de 2022, seguido de 5,08% no mês de outubro/2022, 5,08% no mês de Dezembro/2022 e 5,08% no mês de Março/2023.



Dr. Artur Vale também garantiu o pagamento do retroativo dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 em parcela única já neste mês de março de 2022.



“É uma forma de valorizar cada vez mais os trabalhadores que tanto fazem pela nossa educação e nossos alunos”, exaltou o prefeito.

Veja outros investimentos feitos em educação no município de Governador Dix Sept Rosado