Em pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa, a deputada Isolda Dantas (PT) comemorou o lançamento de edital do Governo do Estado para compra de alimentos da agricultura familiar destinados a hospitais da rede estadual de saúde.

De acordo com a parlamentar, o governo planeja adquirir R$ 8 milhões em alimentos e prioriza assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

“É mais uma iniciativa do Governo do Estado para fortalecer e estimular a agricultura familiar através do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e da Economia Solidária (Pecafes), contribuindo de forma decisiva para que o homem e a mulher do campo continuem produzindo e tendo para quem comercializar”, avalia Isolda.



De acordo com a parlamentar, um total de 47 produtos irão compor o cardápio de alimentos para atender doze unidades hospitalares, além das unidades de referência e regionais de saúde. “Isso tem um relevante significado para nós, pois estamos vendo o Pecafes, fruto de lei de nossa autoria, se tornar referência para o Estado e beneficiar a agricultura familiar”, comemora.