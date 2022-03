Egressa da Ufersa é aprovada em seleção de doutorado e em concurso para professora de UFRN

A história de Gilmara Costa no campus de Caraúbas da UFERSA começou em 2017 e poderia ter terminado em 2020, com uma colação de grau antecipada no curso de Letras-Libras.

Na época, ela já era servidora do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN), onde ocupa o cargo de tradutora e intérprete de Libras.

Da colação na UFERSA até o início deste ano, Gilmara fez Mestrado, foi primeira colocada em uma seleção de Doutorado e agora se prepara para começar uma nova carreira, dessa vez como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

“Depois que eu saí da graduação, em todos esses processos seletivos eu me deparei com conteúdos que eu já tinha visto na UFERSA”, conta.

“Sou muito grata à Universidade e aos professores de Letras-Libras por tudo que eles me proporcionaram e pelos conhecimentos que eles me repassaram”, acrescenta Gilmara, que em abril irá iniciar o curso de doutorado em Letras-Libras na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Uma das principais incentivadoras de Gilmara foi a professora Simone Maria da Rocha, do campus de Caraúbas, que orientou a aluna egressa no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

“Ela foi minha orientadora e me incentivou muito a procurar o mestrado e seguir a carreira acadêmica”, lembra Gilmara, que aguarda a mudança para a cidade de Natal, onde irá atuar como docente.

“Todos que fazem o Curso de Letras Libras, bem como o Campus Caraúbas parabenizam e se sentem imensamente felizes com a conquista da mais nova professora da UFRN”, comemora a professora Simone.