Comunidade pede Unidades de Referência Tecnológicas na Serra do Mel

Diversas ações estão sendo desenvolvidas com maior frequência pela Prefeitura de Serra do Mel, por meio da Secretaria de Agricultura, para a revitalização da cajucultura no município.

Como parte dessas ações estão as articulações com os mais diversos setores, empresas e parceiros, além da participação em eventos e reuniões, como a que aconteceu esta semana, em Natal, com a presença da secretária Andrea Vicente e os engenheiros agrônomos Braz Lino e Glenda Lira.

Eles se reuniram com Gustavo Saavedra, chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical e com dirigentes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para discutir sobre a possibilidade de formalizar mais uma parceria que viabilize projeto de desenvolvimento da cajucultura.

De acordo com Andrea Vicente, a intenção é montar Unidades de Referência Tecnológicas (URTs), nos principais polos produtores de caju do Estado, contando com o apoio da Embrapa e dos demais órgãos de pesquisas.

O município de Serra do Mel, ressalta a secretária, se destaca como o de maior produção de castanha de caju, sendo reconhecido recentemente como a Capital da Castanha devido a sua produção. “Com isso, defendemos a instalação de uma URT em Serra do Mel”, comentou a secretária.

De acordo com Gustavo Saavedra, está se desenhando um arranjo bastante interessante no Rio Grande do Norte em torno da cadeia produtiva do caju. “Vamos ficar com a parte da pesquisa, que é o que fazemos de melhor. O Sebrae vai ficar na linha de frente atuando diretamente com os produtores”, informou Saavedra.

Ele ainda ressaltou que nesse contexto, é de suma importância o apoio dos municípios. “Temos boas perspectivas de impactar a cajucultura em todo Estado”, afirmou Gustavo Saavedra.

Também participaram da reunião, o diretor superintendente do Sebrae-RN, José Ferreira de Melo Neto, o diretor-técnico do Sebrae, João Hélio Cavalcanti, o diretor de operações Marcelo Toscano, gestor do projeto de fruticultura do Sebrae, Franco Marinho e o gerente da unidade de agronegócios Sebrae, Ângelo Baeta.