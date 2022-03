Corpo de Bombeiros de Mossoró ganha nova integrante para o quadro funcional. A cadelinha Ariel, da raça boiadeiro-australiano, foi entregue ao Quartel do Comando Geral na sexta-feira (18). Em seguida, foi trazida para Mossoró, onde ficará sob a responsabilidade do sargento Édson Monteiro.

Na manhã da última sexta-feira (18), a nova cadelinha Ariel, da raça boiadeiro-australiano, foi levada ao Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), no bairro Barro Vemelho, em Natal.

Ela conheceu o comandante-geral, coronel Luiz Monteiro Júnior, e também foi tietada por alguns bombeiros militares que estavam de serviço. Após a visita, ela foi trazida para a cidade de Mossoró e ficará sob a responsabilidade do sargento Édson Monteiro.

A chegada da cadela Ariel foi fruto de muita dedicação do Comando Geral, que através do major Saulo Moisés, conseguiu a nova integrante sem custos. Além dela, a sua irmã, a cadela Amora, também chegou ao CBMRN.

Ariel foi doada pelo canil "Heelers Tingua", do Rio de Janeiro, do senhor Aloysio Meira e das senhoras Raquel Bruno e Flávia Craveiro. Agora o CBMRN possui 06 cadelas que são e estão sendo preparadas para atuarem em ocorrências de busca e resgate.

ATUAÇÃO

Em fevereiro, um dos cães da corporação, cadela Fênix, da raça labrador, acompanhada de quatro bombeiros, participou da missão de ajuda nas buscas por vítimas das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.

Desde quando chegou ao Corpo de Bombeiros do RN, em 2020, a cadela Fênix, ao lado da sua irmã Lia, passou por um intenso treinamento sob os comandos do major Saulo Moisés e do sargento Wagno Braga, que possuem o Curso de Cinotecnia, realizado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.

A cadela também atuou na missão de resgate às vítimas no sul da Bahia.