Prefeitura de Grossos abre inscrições do projeto “Bom de bola, Craque na Escola”

O projeto é fruto da parceria entre a Prefeitura e o atleta Neto Caraúbas (NC2). A iniciativa vai beneficiar crianças e adolescentes da cidade e da zona rural. As vagas são para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade da cidade e da zona rural, que terão oportunidade de mostrar todo seu talento no esporte, aliado a um bom desempenho escolar. O objetivo do projeto é levar mais saúde, disciplina e qualidade de vida através do esporte. O projeto é fruto da parceria entre a Prefeitura e o atleta Neto Caraúbas (NC2).