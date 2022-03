RN registra terceiro final de semana com chuvas em todas as regiões. O maior acumulado no período superou 60 mm em Jucurutu na região Oeste. A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) no território do Rio Grande do Norte, associado às temperaturas mais elevadas dos oceanos, condições que ocorrem desde o início do mês, determinaram a ocorrência da chuva no período. De acordo com as análises dos pesquisadores, a chuva vai continuar no RN até domingo (27).

Pelo terceiro final de semana seguido, o Rio Grande do Norte registrou chuvas em todas as regiões do estado. O maior acumulado foi registrado no município de Jucurutu, no Oeste Potiguar, com 62,2 milímetros; Na região Leste, Parnamirim com 41,1 mm, foi o município que mais choveu Região Leste; Tangará 25,3 mm, na Região Agreste e Afonso Bezerra 15,8mm, na Região Central. Os dados são Sistema de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) referente ao período das 07h da manhã da sexta (18), até o mesmo horário desta segunda-feira (21).

“O mês de março segue com bons volumes de chuvas conforme previstos. Até o momento (21/03), os acumulados estão acima de 10% em comparação a climatologia para o período analisado”, comentou o chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot.

A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) no território do Rio Grande do Norte, associado às temperaturas mais elevadas dos oceanos, condições que ocorrem desde o início do mês, determinaram a ocorrência da chuva no período.

De acordo com as análises dos pesquisadores, a chuva vai continuar no RN até domingo (27). “ Amanhã (22), a previsão é de chuvas em todo o estado com maiores volumes nas regiões Oeste e Mossoró. As condições são favoráveis para ocorrência de chuvas durante a semana”, completou Bristot.

Para essa semana, as temperaturas devem variar entre 22°C, durante as madrugadas e 32ºC nas tardes, na região do Litoral. Já no interior do estado, a previsão é de 20°C a 34°C. O boletim pluviométrico completo pode ser acessado em emparn.rn.gov.br

Previsão dia a dia- 21 a 27 de março de 2022

21/03/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

22/03/22 - terça-feira - Céu nublado com trovoadas nas regiões do Alto Oeste e de Mossoró. Demais regiões, céu parcialmente nublado com chuvas.

23/03/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

24/03/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

25/03/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

26/03/22 - sábado - Céu nublado com trovoadas nas regiões do Litoral e do Vale do Açu. Demais regiões, céu parcialmente nublado com chuvas.

27/03/22 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.