Cinthia Sonale garante reajuste acima do piso aos professores de Grossos

A prefeita Cinthia Sonale se reuniu na última sexta-feira (18) com uma representação dos professores da rede municipal de ensino para tratar do reajuste do Piso Nacional dos Professores, que ficou em 33,24% este ano. A reunião ocorreu no gabinete da prefeita.

Na oportunidade, Cinthia explicou que a demora no encontro se deu devido ao fato dela ter solicitado à equipe financeira um estudo de impacto econômico acerca do reajuste. De acordo com a prefeita, a equipe financeira fez a análise e chegou aos percentuais que podem ser garantidos à categoria.

“Sim, vai ser difícil. Mas nós vamos garantir esse reajuste aos professores. E vamos além dele: estamos, também, equiparando o Plano de Cargo, Carreira e Salário da categoria. É uma conquista dos professores e vamos honrar com esse direito”, afirmou Cinthia Sonale.

Os números apresentados pela prefeita são os seguintes: em janeiro ela disse que já havia repassado reajuste de 12,12%, referente ao Piso Nacional dos Professores, além dos 2% de atualização salarial em virtude da defasagem do plano de Cargos.

Completando os 20%, a prefeita frisou que em abril serão repassados mais 7,88%. Em agosto e novembro serão incrementados outros 6,62% no salário dos professores da rede municipal da educação, completando assim os 33,24%. Acrescentando-se os 2% repassados em janeiro, o reajuste total fica em 35,25% para a categoria.