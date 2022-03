Assessoria informa que incêndio na Fábrica de Cimento Apodi está controlado

O fogo começou na unidade de resfriamento do forno da Fábrica de Cimento Apodi no final da manhã desta terça-feira, 22, sendo necessário evacuar todos os funcionários para brigada de incêndio atuar, o que ocorreu em cerca de 30 minutos. Em contato com o MH, a Assessoria de Comunicação disse que não teve feridos e que o incêndio causou apenas danos materiais

Um incêndio de grandes proporções aconteceu no final da manhã desta terça-feira, 22, na Torre de Resfriamento da Fábrica de Cimento Apodi, localizada no município de Quixeré, no Estado do Ceará, divisa com o Estado do Rio Grande do Norte.

As chamas e a fumaça assustaram quem passava pelo local e até os moradores da cidade de Baraúna, que fica perto. Quem passava pela rodovia que interliga as cidades de Quixeré/Baraúna, Limoeiro/Baraúna ou Russas/Baraúna, também testemunhou a violência das chamas, gravaram vídeos (abaixo) e divulgaram nas redes sociais.





Os brigadistas da fábrica de cimento agiram rápido e conseguiram evacuar a unidade e realizar as manobras de contenção das chamas. Jailton Carlos, que passava perto quando a fábrica estava em chamas, disse que em mais ou menos 20 minutos todos os trabalhadores foram retirados da fábrica e em pouco tempo, as chamas foram contidas pelos brigadistas.

Em vídeos gravados por Joilton Carlos, já aparece a a unidade de resfriamento do formo da fábrica com as chamas controladas, expelindo uma densa camada de fumaça preta. No local, havia um reservatório com capacidade para armazenar até 1 milhão de litros de água, que pode ter contribuído com o trabalho.

A jornalista Waldirene Lisboa, da assessoria de comunicação da Fábrica de Cimento Apodi, em contato com o MH, informa:

Nota para a Imprensa

A Cimento Apodi informa que, na manhã desta terça-feira (22), houve um incêndio numa área interna da unidade industrial localizada no município de Quixeré, durante um processo de manutenção na torre de resfriamento da cogeração. Os brigadistas da unidade foram acionados e conseguiram controlar o incêndio com rapidez, antes mesmo da chegada da equipe especializada do Corpo de Bombeiros.

A empresa reforça que não houve feridos, somente danos materiais e que as causas do incidente já estão sendo investigadas.