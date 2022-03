Açude do distrito de Santo Antonio, em Severiano Melo, começa a sangrar depois de 13 anos

O pequeno distrito de Santo Antônio, em Severiano Melo, está em festa com o início da sangria do açude público, o principal reservatório da cidade.

O açude até chegou a tomar água ao longo dos anos e as gestões chegaram a realizar serviços de limpeza para garantir a qualidade da água que seria recebida no inverno, mas o açude não sangrava há 13 anos. O último registro foi no ano de 2009.

A sangria começou na tarde desta terça-feira (22) e ainda é modesta, mas já é motivo de grande alegria para a população, que acredita que até a manhã o espetáculo esteja ainda mais bonito.

O MOSSORÓ HOJE recebeu vários vídeos do local, onde a população já está se reunindo para ver as águas vertendo.

NOTA DO PORTAL

Neta de agricultores do antigo povoado e agora distrito de Santo Antônio, tomei muito banho no referido açude durante a infância.

Férias com os primos eram uma alegria só, visto que logo no início da sangria, vovó mandava buscar todo mundo pra passar as férias e tomar banho de açude com as enormes boias feitas de câmaras de ar de pneus.

Vibro de alegria ao ver as imagens do início da sangria, ainda que modesta, do açude, pois conheço de perto a realidade e importância do reservatório para a população do distrito.