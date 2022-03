Inmet mantém alerta de chuvas intensas em todas as regiões do RN

Todos os municípios do Rio Grande do Norte seguem em alerta laranja de perigo para chuvas intensas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi renovado nesta terça-feira (22) e tem validade até esta quarta-feira (23), às 10 horas.



De acordo com o comunicado do Inmet, as cidades potiguares podem ser atingidas por chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou de até 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100 km/h. “Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, comunicou.



Ainda segundo o instituto, em caso de ventos fortes, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. “Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).