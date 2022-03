UTI’s neonatal passam a contar com regulação via plataforma RegulaRN

A rede de acolhimento materno-infantil dos serviços de saúde do Rio Grande do Norte passará a contar com uma importante ferramenta já a partir desta quarta-feira (23). Isto porque começa hoje a regulação e o monitoramento dos leitos de UTI neonatal por meio da plataforma RegulaRN.



O serviço teve a operacionalização iniciada após treinamento realizado na manhã de hoje, com a participação de profissionais que atuam no âmbito do atendimento de pacientes da rede materno-infantil, do Conselho Regional de Medicina, Ministério Público Estadual (MP/RN) e de gestores da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (SESAP/RN).



É importante destacar que toda a construção da plataforma foi realizada em parceria com profissionais que já atuam na rede e que puderam colaborar nas construções dos fluxos estabelecidos pela plataforma RegulaRN.



A ampliação do uso do RegulaRN para os leitos de UTI neonatal é uma iniciativa conjunta do LAIS e da SESAP/RN. Assim como já ocorre com a regulação dos leitos do tipo adulto, a plataforma ampliará a transparência dos fluxos de regulação, permitindo o acompanhamento e fiscalização por órgãos de controle, como o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do RN (MP/RN), assim como toda a população do Rio Grande do Norte.