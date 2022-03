Cezar Alves é condecorado nos 20 anos de emancipação do Corpo de Bombeiros do RN. A data foi comemorada pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (24) com solenidade de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Major José Osias da Silva, concedida a militares e civis que tenham prestado serviços relevantes à corporação. Ao todo, 138 militares e civis receberam a condecoração. Entre eles o General Rocha Neto, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada sediada em Natal, o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, o pastor Martin Alves, presidente da Assembleia de Deus, o jornalista Cezar Alves, a assistente social Edilene Torquato e dezenas de militares.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Rio Grande do Norte completou 20 anos de emancipação em 22 de março de 2022. A emancipação atendeu determinação da Constituição Federal de 1988.

A data foi comemorada pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (24) com solenidade de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Major José Osias da Silva, concedida a militares e civis que tenham prestado serviços relevantes à corporação.

"Parabenizo a todos e externo minha gratidão, em nome do povo do RN, pela dedicação à causa pública, à cidadania, a uma sociedade com mais dignidade para todos. Esta medalha simboliza o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população", afirmou a governadora Fátima Bezerra ao se dirigir aos agraciados, autoridades e familiares na solenidade no Centro de Convenções de Natal.

Fátima citou sua atuação como deputada estadual em 2002: "lutei para que a autonomia fosse aprovada e hoje celebramos aqui com conquistas e resultados significativos".

Ao todo, 138 militares e civis receberam a condecoração. Entre eles o General Rocha Neto, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada sediada em Natal, o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, o pastor Martin Alves, presidente da Assembleia de Deus, o jornalista Cezar Alves, a assistente social Edilene Torquato e dezenas de militares.

Cezar e Edilene atuam junto ao CBM no Programa Bombeiro Amigo do Peito, que leva leite materno para bebês que nascem com baixo peso e ficam internados na Maternidade Almeida Castro.

“Recebo com grande honra, das mãos da Governadora Fatima Bezerra, a maior condecoração dada pelo Corpo de Bombeiros do RN a um Civil, a Medalha Major José Osias da Silva, no caso, pelo trabalho realizado em prol do fortalecimento do Programa Bombeiro Amigo do Peito, em benefício das crianças que nascem prematuras (15%) e com baixo peso (10%) em Mossoró e Natal”, disse Cezar Alves.

O comandante do CBMRN, coronel Luiz Monteiro disse que "o processo de emancipação, autonomia financeira, administrativa e orçamentária por Lei aprovada na Assembleia Legislativa, desvinculou a corporação da Polícia Militar com a missão de manter o patrimônio, a vida e o meio ambiente, buscando o bem estar da sociedade, mesmo com risco da própria vida, e ampliamos nossos serviços à sociedade potiguar".

Luiz Monteiro acrescentou que "no governo de Fátima Bezerra tivemos um ganho de efetivo de 50%, número nunca ocorrido na história da instituição. Este aumento de efetivo, como já anunciado pela própria governadora, vai permitir instalarmos mais 3 quartéis no interior do Estado, em Goianinha, Assu e Currais Novos. Só temos a agradecer a senhora, governadora".

Além disso, o Governo do RN avança para corrigir distorções salariais dos policiais militares a fim de manter o compromisso firmado, ainda em 2019, junto às associações de policiais militares e bombeiros militares, através de projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa.

A proposta, construída e pactuada de forma conjunta entre a área técnica do governo e os representantes das associações, nessa quarta-feira (23), propõe a reestruturação na carreira das categorias, estabelecendo medidas de redução das distorções salariais entre as carreiras da Polícia Civil e Polícia Militar, e prevê a antecipação de 4,58% para o próximo mês de abril e mais 10,06% para implantação em dezembro deste ano.

Na solenidade a governadora esteve acompanhada pelos secretários de Estado Francisco Araújo (Sesed); Pedro Florêncio (Seap); Daniel Cabral (Comunicação); adjunto da Sesed, Osmir Monte; comandante da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo; diretor do Itep, Marcos Brandão; delegado geral adjunto da Polícia Civil, Ben Hur Medeiros; procurador-geral adjunto do Estado, Duarte Santana; subcomandante do CBMRN, coronel Acioli; coordenador de Proteção e Defesa Civil Estadual, coronel Marcos Carvalho. Também compareceram os desembargadores Gilson Barbosa (presidente do TRE) e Glauber Rego (TJ), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RN, inspetor Pinheiro, o comandante da Base Aérea, Érick Colén, comandante da Barreira do Inferno, Erivando Pereira, delegado Caio Bezerra, representante do superintendente da Polícia Federal e o deputado Eliabe Lima.

AÇÕES DO GOVERNO JUNTO AO CBMRN

- Formatura dos alunos soldados em 2019, que são do mesmo concurso público de 2017, e incorporação de 90 novos bombeiros.

- Promoções de oficiais e praças do Corpo de Bombeiros – 519 (48 oficiais e 471 praças), a partir de 2019. A corporação tem efetivo de 771 militares.

- Promoção de 11 aspirantes a tenente do Corpo de Bombeiros.

- Promoção de 07 oficiais a 2° tenente, após conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO).

- Inauguração do Quartel do Corpo de Bombeiros de São Gonçalo do Amarante, em outubro de 2019.

- A corporação passou 09 anos sem incorporação de pessoal.

- O CBM hoje tem unidades em 06 municípios potiguares.

- Nova sede do Programa Social Bombeiro Mirim, em espaço moderno e amplo, localizado na Escola Tiradentes.

- Entrega de seis novas viaturas de salvamento, tipo L-200, mediante convênio entre o Governo do Estado e SENASP.

- Construção do Parque Aquático Sargento Ivan Ferreira da Silva, “Camaleão” - com piscina semiolímpica para treinamentos.

- Construção iniciada de dois novos postos guarda-vidas na Praia do Meio (Natal) e na Praia de Búzios (Nísia Floresta).

- Entrega de viaturas e equipamentos ao Corpo de Bombeiros com investimento de mais de R$ 2,6 milhões, com recursos próprios (arrecadação) e do Governo Cidadão, via empréstimo com o Banco Mundial.

- Aquisição de quatro novas viaturas de combate a incêndio e 514 equipamentos de combate a incêndio urbano e florestal. O valor total investido nas viaturas e equipamentos foi de quase R$ 3,4 milhões, contando com convênios e recursos estaduais.

- Padronização do Corpo de Bombeiros Militar do RN com novo uniforme. Além da identidade visual, o uniforme traz segurança em operações noturnas. A mudança está ocorrendo em diversas corporações bombeiro militar que estão aderindo ao laranja como cor padrão de serviço, já que essa também é a cor universal de salvamento.

- Manutenção no Auto Plataforma Aérea (APA), viatura com equipamento essencial para controlar incêndios em locais mais altos e auxílio em ocorrências de salvamento em altura.

- Instalação do Serviço de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros (SAT) integrado ao Junta+Fácil RN, em Pau dos Ferros, para atender a região.

- Na atual gestão, o CBMRN teve a segunda mulher a comandar uma unidade, a tenente Fernanda, em Caicó. A primeira mulher comandante foi a então Capitã Denise Bezerra, hoje tenente-coronel, à frente do Primeiro Grupamento de Bombeiros.

- Atualmente o CBMRN possui 38 mulheres em seu quadro. São 21 mulheres militares efetivas e 17 alunas-soldados em processo de formação.

- VACINA – Os Bombeiros Militares atuam diretamente na logística das entregas das vacinas contra a Covid-19.

- De janeiro a dezembro de 2021, o CBMRN realizou 157 salvamentos em praias de todo o litoral do RN. Além disso, os guarda-vidas fizeram mais de 40 mil orientações e advertências. Na parte de incêndios florestais, neste mesmo período, os militares realizaram cerca de 1.400 ocorrências.

- Assinada Ordem de Serviço para a reforma do 1° GBM, Grupamento de Bombeiros Militares, na seção de Natal, no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do RN, em Natal.