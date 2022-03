Prefeitura de Governador terá que injetar quase R$ 800 mil em recursos para pagar reajuste Educação

O maior reajuste da história já foi assegurado pelo prefeito Dr. Artur Vale. Para cumprir com o compromisso assumido pelo prefeito em audiência com o Sindixsepm, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado vai desembolsar exatamente R$ 784.370,83 em recursos próprios, já que os recursos repassados por meio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) são insuficientes para atender a proposta apresentada para os trabalhadores da Educação.