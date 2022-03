RN completa quatro dias sem pedidos de internação por Covid 19

O Rio Grande do Norte chega ao quarto dia consecutivo sem registro de internamento de pacientes acometidos por covid-19. Os dados são do Regula RN, plataforma de regularização de leitos clínicos e críticos do SUS, em todo território potiguar.

Nesta sexta-feira (25) o Rio Grande do Norte registrava taxa de ocupação de leitos críticos de Covid19 de 7,9%, com apenas 10 pessoas internadas com a doença.

Em relação a mortes pela doença, o Rio Grande do Norte está há nove dias sem registrar Óbitos por Covid-19. O estado também já alcançou a marca de 81% dos vacinados com as duas doses de imunização e 42% com a dose de reforço.

Durante toda a pandemia o Rio Grande do Norte registrou 494.656 casos e Covid-19, sendo 351 nas últimas 24 horas. Ao todo, o estado registrou 8.116 mortes por Covid.

O sistema Regula RN foi especialmente elaborado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), com a finalidade de garantir transparência a todo o processo de regulação.