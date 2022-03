Detran-RN alerta sobre site falso de leilões que visa roubar dados de interessados

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) emitiu um alerta ao público sobre um site falso que estaria divulgando leilões do órgão, com o intuito de coletar dados dos cidadãos interessados.

O Detran reforçou que qualquer informação sobre a realização, procedimentos, cadastro e arremate em leilões organizados pela autarquia estão exclusivamente inseridos no site (www.detran.rn.gov.br) e redes sociais oficiais do órgão ou no site do leiloeiro oficial do Estado do RN (www.lancecertoleiloes.com.br).

“Alertamos ao público em geral que fique atento a possíveis fraudes e não forneçam seus dados ou façam qualquer tipo de transação fora dos endereços oficiais do Detran, informados anteriormente”, disse o órgão por meio de nota.

De acordo com o Departamento, o site fraudulento está hospedado no seguinte endereço eletrônico: https://rndetran.com/Default.

“Ressaltamos que a Direção do Detran já tomou as devidas providências legais, denunciado o fato às autoridades competentes no intuito de agir aplicando as devidas penas cabíveis para a proteção dos cidadãos”, concluiu.