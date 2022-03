Cidade de Umarizal vai ganhar base do SAMU para atender população da região

O primeiro a ser contemplado com a Base do Samu foi Patu, por interferência do médico Bernardo Amorim, que é deputado estadual. Nesta sexta-feira, dia 25, o deputado, o prefeito de Patu, Rivelino Câmara, se reuniram em audiência pública em Umarizal, para discutir com o prefeito Raimundo Pezão também instalar uma base do SAMU nesta cidade para atender a região. A preposição foi aprovada e agora vão definir o local e a estruturação.

O Deputado Estadual Dr. Bernardo Amorim, Associação dos Municípios do Oeste Potiguar - AMOP, Prefeitura Municipal de Umarizal e a Câmara Municipal de Vereadores, realizaram durante a tarde desta sexta-feira (25/03) na Câmara Municipal de Umarizal uma Audiência Pública para discutir a implantação da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Umarizal e Região do Médio Oeste Potiguar.

A medida tem como objetivo salvar a vida das pessoas que precisam de atendimento de urgência e emergência nesta região do Estado, seguido de transferência para um hospital de referência para o atendimento de saúde necessitado, seja em Pau dos Ferros, Mossoró, Natal ou até para estados vizinhos. O fato é que é preciso ter o serviço móvel de urgência, com base em cidades polos e, assim, ampliar as chances de salvar as vidas.





O pleito começou com o deputado Bernardo Amorim, desde a época que um jovem estudante sofreu um acidente e, segundo o deputado, se existisse como fazer o atendimento emergencial e depois transportado (por meio de regulação) para um hospital de referência, teria salvo a vida do jovem estudante de medicina vitimado naquela época. O pleito ganhou a simpatia dos prefeitos da região, no caso de Patu e Umarizal.

Em Patu, a base do SAMU já está instalada pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura, que tem a frente o prefeito Rivelino Câmara. Agora é a vez de Umarizal (o prefeito é Raimundo Pezão), que polariza as cidades de Olho d’Água dos Borges, Lucrécia, Martins, Riacho da Cruz, Viçosa, entre outras cidades, que fica na mesma região.

“Agradeço o empenho do deputado estadual Dr. Bernardo Amorim, Presidente da AMOP e prefeito, Rivelino Câmara, e vereadores do nosso município, por estarmos preiteando esse benefício tão importante e sonhando por todos os municípios, principalmente em municípios como os da nossa região que têm uma saúde precária, por não termos estruturas suficientes para transportar ou estabilizar um paciente. Esse benefício é um pleito, que é regional, e com essa base do SAMU estará beneficiando toda uma região”, destaca Raimundo Pezão.

Ficou definido que Umarizal terá uma base e agora fica da discussão técnica sobre o local. “Em relação onde será a base do SAMU, os técnicos irão avaliar qual o município mais propicio para sediar essa base. O município de Umarizal está aqui para aceitar, qualquer condição que seja favorável a saúde pública da nossa região”, conclui o prefeito Raimundo Pezão.

Outros investimentos importantes

O prefeito Raimundo Pezão aproveita o contato com a reportagem para informar que recebeu cerca de R$ 1,5 milhão de reais para investir em saúde na infraestrutura e que Umarizal vai receber nos próximos dias pelo menos R$ 12 milhões na construção e instalação do Instituto Estadual de Educação Profissional, que será erguido às margens da rodovia.