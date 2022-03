“Eu tenho muito orgulho da sua atuação, Isolda", diz a governadora Fátima Bezerra

A declaração da governadora Fátima Bezerra citando a deputada Isolda Dantas foi em encontro virtual com mais de 300 mulheres de pelo menos 30 municípios do Rio Grande do Norte realizado na tarde deste sábado, ocasião que discutiram várias pautas de interesse das mulheres, como agricultura familiar, segurança, juventude, cultura e educação. Animada, ao final da reunião, a deputada informou: “com a força dessa mulherada vamos seguir esperançando no RN”.

Os diretos das mulheres tem sido o marco principal do mandato da deputada Isolda Dantas, que tem origens na região de Patu, passou por Upanema, estudou e fixou residência em Mossoró, e hoje é deputada estadual mais atuante da Assembleia Legislativa do RN.

Entres os projetos que marcam a atuação da deputada Isolda Dantas, está o que cria a delegacia virtual da mulher, dia estadual de combate ao feminicídio, a solicitação da Casa Abrigo de mulheres que sofrem violência, a luta pelo Hospital da Mulher e igualdade no acesso às vagas nos concursos da PM, entre outros.

E quer mais. Busca nos encontros exatamente dialogar sobre o que é preciso fazer e como para melhorar. “Esse é o primeiro da série de encontros que faremos para apresentar as ações do nosso mandato e construir novos caminhos para seguir com nosso trabalho nas ruas, roçados e parlamento”, diz Isolda Dantas.

A governadora Fátima Bezerra participou do encontro e deixou o seu recado: “Eu tenho muito orgulho da sua atuação, Isolda. A guerreirinha. Um mandato muito importante no enfrentamento ao bolsonarismo, um trabalho que transforma a vida das mulheres e homens do RN. Como vale a pena a gente disputar e ganhar as eleições pra realizar os sonhos de nós mulheres”.

Animada, ao final da reunião, a deputada informou: “com a força dessa mulherada vamos seguir esperançando no RN”.