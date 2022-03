Tibau: Prefeitura leva ações de prevenção de doenças as escolas do município

A secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves ressalta que a parceria entre a Atenção Primária e a educação é de extrema importância para a formação dos jovens associado com atividades voltadas para o crescimento com saúde das crianças.

A Secretaria Municipal de Saúde de Tibau realizou nesta sexta-feira, 25, ações durante o dia todo do Programa Saúde na Escola (PSE), na Escola Estadual Senador Dinarte de Medeiros Mariz.

As ações são desenvolvidas pela equipa da Unidade Básica de Saúde (UBS), pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Agentes de Saúde que realizaram prevenção de obesidade infantil, atualização do cartão de vacina e atendimento com médico oftalmologista.

A secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves ressalta que a parceria entre a Atenção Primária e a educação é de extrema importância para a formação dos jovens associado com atividades voltadas para o crescimento com saúde das crianças.

“A atribuição do PSE é a educação em saúde e nada melhor do que se integrar ao ambiente escolar e assim realizar com excelência essa proposta”, salientou a secretária, já prepara as próximas ações no município de Tibau, que tem cerca de 5 mil habitantes e está localizado cerca de 40 km da cidade de Mossoró.

O PSE possui caráter intersetorial e visa contribuir na formação integral de crianças e jovens da rede pública de ensino por meio das ações de promoção à prevenção de doenças.