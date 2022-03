RN registra quarto final de semana seguido de chuvas; acumulado neste último foi próximo aos 100mm. Na manhã desta segunda-feira (28), o boletim pluviométrico publicado às 9h15 registrou a ocorrência de chuvas em 133 postos de monitoramento. “As condições meteorológicas seguem favoráveis para a continuidade das chuvas com boa distribuição territorial no estado até o fim do mês”, comentou o chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot. A previsão para a semana é céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas nas regiões do Alto Oeste, Mossoró e Seridó.

O sistema de Monitoramento Meteorológico da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Emparn) registrou mais um final de semana, o quarto seguido neste mês de março, com ocorrência de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

O maior acumulado ocorreu na região Leste, no município de Macaíba com 99,2 milímetros (mm); Na região Agreste, o maior volume foi em Santa Maria com 73mm; na região Central o sistema registrou 33,6mm e na região Oeste, o acumulado foi de 23,5 em Serrinha dos Pintos.

Na manhã desta segunda-feira (28), o boletim pluviométrico publicado às 9h15 registrou a ocorrência de chuvas em 133 postos de monitoramento.

“As condições meteorológicas seguem favoráveis para a continuidade das chuvas com boa distribuição territorial no estado até o fim do mês”, comentou o chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot.

A previsão para a semana é céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas nas regiões do Alto Oeste, Mossoró e Seridó.

As temperaturas deverão oscilar entre 24°C e 32°C, nas madrugadas e tardes, respectivamente, nos municípios da região Leste. Já no interior os termômetros deverão oscilar entre 22°C e 34°C;

Acesse o sistema de monitoramento da Emparn no site meteorologia.emparn.rn.gov.br e acompanhe os dados do seu município e do estado.

PREVISÃO DIA A DIA

28/03/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

29/03/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas no Alto Oeste e Mossoró.

30/03/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas no Alto Oeste, Mossoró, Seridó e Litoral.

31/03/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas no Alto Oeste, Mossoró e Seridó.

01/04/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas no Alto Oeste e Mossoró.

02/04/22 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

03/04/22 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões. Unidade Instrumental de Meteorologia-EMPARN