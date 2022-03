“Formar os jovens na nossa costa branca”, diz Sousa sobre o IERN em Areia Branca

“Uma feliz notícia”, diz o deputado Manoel Cunha Neto, Sousa, sobre o anúncio sexta-feira da semana passada da abertura da licitação para construir uma unidade do Instituto Estadual do Rio Grande do Norte, no município de Areia Branca, onde já foi prefeito pro duas vezes.

“Agora vamos formar os jovens de nossa Costa Branca”, acrescenta o deputado Sousa, observando que se trata de um investimento de aproximadamente R$ 12 milhões na construção do prédio e estruturação interna com equipamentos para funcionar.

Além de Areia Branca, Mossoró, Campo Grande, Umarizal, entre outras cidades da região, também foram contempladas com investimento igual. Ao todo, segundo a governadora Fátima Bezerra, serão construídos 12 IERNs em todo o Rio Grande do Norte.

Os IERNs foram projetados para funcionar ao nível dos Institutos Federais existentes no Rio Grande do Norte, também resultado de bandeira de luta da governadora Fátima Bezerra, como deputada federal e como senadora pelo Rio Grande do Norte.

Em Brasília, Fátima Bezerra, seguindo sua linha de trabalho voltado para fortalecer a educação, conseguiu ainda em 2005, junto com o então ministro Fernando Haddad, retomar a construção de IFs no País, sendo destinado 20 unidades para o Rio Grande do Norte.

Entretanto, após o Governo Temer, seguindo o governo Bolsonaro, os projetos de construção de IFs foram enterrados. Como governadora, ela disse que não poderia deixar de ampliar a estrutura para atender a demanda no Rio Grande do Norte. Nasceu assim os IERNs.

O Rio Grande do Norte tem pouco mais de 600 escolas, que vão receber investimentos de aproximadamente 280 milhões em estruturação, além de mais ou menos 150 milhões na construção de 12 IERNs, incluindo este de Areia Branca festejado pelo deputado Sousa.

A unidade de Areia Branca vai atender a demanda de jovens estudantes também de Serra do Mel, Grossos, Porto do Mangue, Tibau e Mossoró, ou o que o deputado Sousa frisou: “formar os jovens de nossa costa branca”, investir no futuro da região.