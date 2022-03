TJP Mossoró: Segundo acusado de matar Dona Chica, em Patu, pega 18 anos de prisão

Leonardo Rodrigues é um dos 4 que estavam no local do crime. O segundo é o médico Wilson Jales, que foi julgado e condenado a 22 anos de prisão no dia 8 passado. O segundo foi assassinado em 2019. O terceiro conseguiu provar que não se envolveu no assassinato e conseguiu se livrar seu julgamento

Nesta segunda-feira (28) a sociedade mossoroense decidiu pela condenação do segundo acusado pelo assassinato brutal da aposentada Francisca Alves da Silva Oliveira, Dona Chica, de 68 anos, ocorrido no dia 9 de janeiro de 2019, em Patu.

Leonardo Rodrigues do Nascimento, que aguardou julgamento preso, pegou 18 anos de prisão inicialmente em regime fechado. Ele foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra o marido de Dona Chica, Raimundo Nonato de Oliveira, de 71 anos.

Sobre o crime, veja mais:

Médico e três comparsas presos por matar Dona Chica por pura maldade

Junto com Leonardo Rodrigues estavam outras 3 pessoas. Uma foi assassinada e seu nome foi excluído do processo. Outra conseguiu provar que não tinha envolvimento com o caso e não foi denunciado para julgamento. O terceiro teria sido o executar de fato da aposentada.



Trata-se do médico Wilson Edino de Freitas Jales, de 48 anos, que foi julgado culpado pela sociedade mossoroenses, tendo sido condenado a 22 anos de prisão no dia 8 de março passado. Leonardo deveria ter sido julgado na mesma ocasião, porém não foi possível.

Sobre o julgamento de Wilson Jales veja mais:

Médico acusado de matar Dona Chica por pura maldade pega 22 anos de prisão

O julgamento de Leonardo começou por volta das 9 horas da manhã e foi concluído por volta das 19h30, com o Conselho de Sentença decidindo pela condenação. Com a sentença deste réu, o caso Dona Chica caminha para ser concluído com os réus punidos com prisão.