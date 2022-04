Governo do RN anuncia conclusão do pagamento de salários atrasados de 2018 aos servidores. Nesta quinta-feira (31), mais R$ 125,3 milhões (valor bruto) em salários atrasados referentes a dezembro de 2018, serão pagos pelo governo do estado. A dívida das quatro folhas não pagas, deixadas pela gestão passada, era de quase R$ 1 bilhão. O Governo conclui agora o pagamento dos atrasados a cerca de 90% dos 85 mil servidores que tinham valores a receber. Resta um grupo de 8.911 trabalhadores, que receberão em maio deste ano.