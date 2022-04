Prestação de contas referentes ao exercício de 2021 do RN acontece hoje, 31

O Governo do Rio Grande do Norte realiza nesta quinta-feira (31) a prestação de contas referentes ao exercício de 2021. A solenidade ocorre às 14h15, no auditório da Governadoria, Centro Administrativo do Estado, em Natal.

O envio do relatório à Assembleia Legislativa cumpre com a determinação por Lei para o Chefe do Executivo Estadual prestar, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

O relatório consta de centenas de páginas. Entre os destaques, o superávit orçamentário do Governo de R$ 348 milhões.

Excetuando o superávit em 2020, primeiro ano da pandemia, no valor de R$ 177,6 milhões, o último registrado no Estado havia sido em 2014, de apenas R$ 10 milhões. Entre 2015 e 2019, o Governo acumulava dívidas e déficits sucessivos.