Prefeitura de Grossos efetua pagamento dos servidores efetivos

A Prefeitura Municipal de Grossos realiza nesta quinta-feira (31), o pagamento da folha dos servidores efetivos. De acordo com a Secretaria de Administração o valor total oriundo dos cofres públicos municipais foi da ordem de R$567.839,30.

A Prefeita Cinthia Sonale mantém seu cronograma de pagamentos rigorosamente em dia valorizando o funcionalismo público e fomentando a economia do Município.

“O calendário de pagamentos vem sendo cumprido conforme o planejamento feito pela nossa equipe e isso muito nos gratifica pois sabemos da importância dos nossos colaboradores para a execução dos serviços públicos, e tudo que nossa gestão vem realizando em prol do povo Grossos. Desde o início do nosso governo, mesmo diante de tantos obstáculos como foi a pandemia, tivemos esse cuidado e continuaremos nos mantendo sempre pagando aos efetivos dentro do mês trabalhado”, destacou a prefeita .

Além do pagamento em dia, Cinthia vem abrindo o diálogo com todas as categorias do funcionalismo municipal no intuito de atender as suas demandas, como foi no caso do reajuste do Piso Nacional do Magistério cuja proposta superou as expectativas da categoria, e o mais recente pleito dos agentes de endemias e agentes de saúde que também terão seus pleitos atendidos nos próximos meses.

“Somos uma gestão aberta ao diálogo e da valorização dos servidores e vamos cumprir todos os acordos feitos respeitando sempre a lei de responsabilidade fiscal” garantiu a prefeita.