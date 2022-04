Faculdade de Direito da Uern recebe Selo OAB Recomenda

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 1º, foi entregue à Faculdade de Direito (FAD) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), o Selo OAB Recomenda. Os cursos de Direito do Campus Central, em Mossoró, e do Campus Avançado de Natal, receberam a honraria, respectivamente, pela quarta e segunda vez consecutiva.



O selo OAB Recomenda é concedido a cada três anos. A seleção dos cursos é feita com base no bom desempenho no Enade e Exame da Ordem. Na atual edição, mais de 1.255 cursos foram avaliados no País e apenas 192 obtiveram nota superior a sete, sendo agraciados.



Para o diretor da FAD, o prof. esp. Francisco Valadares, o selo é um importante reconhecimento a tudo que a Universidade faz para o RN. “Oferecemos um ensino de qualidade. Muitos dos nossos egressos estão atuando em atividades jurídicas e acadêmica. O selo reafirma o nosso compromisso com a formação dos alunos”, declara.



O chefe de gabinete e professor da FAD, prof. Dr. Lauro Gurgel, lembrou que são pouquíssimas instituições agraciadas com o selo. “É um momento de muita felicidade para a nossa Faculdade, e um reconhecimento de que estamos no caminho certo”, comemora.



O coordenador do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), o prof. Me. Marcos Araújo, reforçou o sentimento de felicidade em receber o selo. “Temos um curso de Direito legitimado pela OAB. Isso nos incentiva a termos mais entusiasmo com o curso”, afirma. A chefe do departamento de Direito, a Prof. Dr. Inessa Linhares, enfatiza que o selo revela o protagonismo discente da Universidade e o reconhecimento a um trabalho contínuo desenvolvido por professores, técnicos-administrativos e alunos da FAD. O presidente do Centro Acadêmico de Direito, Henrique Brito, ressalta que é uma alegria, e frisa o papel desempenhado por toda a Universidade para o êxito dos estudantes.



A reitoria Cicília Maia externa que é uma satisfação participar desse momento de entrega do selo. “Este selo não remete apenas a indicadores, mas a todo um trabalho conjunto desenvolvido em prol da sociedade. O nosso maior patrimônio são as pessoas. Professores, técnicos-administrativos e estudantes que fazem a instituição ser cada vez maior e mais forte”, finaliza.