Prefeitura e Sindicato fecham acordo para pagamento do maior reajuste da história

Em audiência realizada na manhã desta sexta-feira (01), a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Governador Dix-Sept Rosado (Sindixsepm) fecharam acordo para o pagamento do reajuste do piso do magistério.



A reunião ocorreu no Gabinete do Prefeito Dr. Artur Vale. Após garantir o pagamento do maior reajuste da história aos trabalhadores da educação, de 33,24%, o prefeito Dr. Artur Vale se comprometeu também com a quitação dos valores retroativos aos servidores.

Conforme o acordo, os valores retroativos serão quitados de forma parcelada, entre abril de 2023 a dezembro de 2024.

O Município também se comprometeu em estudar a possibilidade de diminuir a quantidade de parcelas, em caso de aumento de receitas do FUNDEB ou por meio de repasses do Governo Federal. Município e Sindixsepm agendaram uma próxima reunião em março de 2023.



O acordo foi selado no Gabinete do Prefeito e conta com as assinaturas do prefeito Dr. Artur Vale; da secretária municipal de Educação, Isabela Rodrigues; da presidente da Câmara de Vereadores, Luara Fagundes; e do presidente do Sindixsepm, Everaldo Alves de Morais.



Com isso, está garantindo o pagamento do maior reajuste da história aos trabalhadores da educação de Governador Dix-Sept Rosado, que têm cerca de 14 mil habitantes e está distante 36 km da área urbana da cidade Mossoró.



O Assessor Jurídico do Município, Gilmar Fonsêca; e os demais vereadores do município – Adonias Melo, Carlinhos do Horizonte, Maristela Cardoso, Chagas Cruz, Dener Pio, Raimundo Roseno, Edjunior e Thalis Gomes – também participaram da audiência.