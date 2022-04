Prefeito, secretários e vereadores festejam inauguração de mais um parque eólico na Serra do Mel

Município foi fundado na década de oitenta para desenvolver a região através da produção de castanha e caju, mas nos últimos 20 anos se descobriu o enorme potencial para produzir energia limpa e atualmente lidera a produção de energia aproveitando a força dos ventos no Rio Grande do Norte, assegurando empregos, renda e investimentos no social e também cultural do município

O prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), participou na última terça-feira, 29 de março, juntamente com vice-prefeito Moabe Soares, vereadores, secretários, e representantes da empresa Echoenergia, grupo Equatorial e Instituto Brasileiro Solidário (IBS), de evento de inauguração do Parque Eólico Serra do Mel II.

O município de Serra do Mel foi criado na década de oitenta para produzir castanha e caju, desenvolvimento assim a economia da região. Entretanto, nos últimos 20 anos, sobretudo nos últimos 10 anos, ficou comprovado o enorme potencial para gerar energia limpa no município. Não demorou os investimentos começarem.

Serra do Mel, com mais esta inauguração, passa a liderar a produção de energia limpa no Rio Grande do Norte, que em todo seu território já produz mais do que cinco vezes o que consome. O prefeito Bibiano, secretários e vereadores festejam a inauguração do Parque Eólico Serra do Mel II.

O evento teve início no Hotel Thermas, em Mossoró, onde os representantes das empresas fizeram explanação sobre a produção da energia no município de Serra do Mel, bem como ressaltou a importância da parceria realizada com a Administração Municipal, que tema frente o prefeito Josivan Bibiano.

Ato contínuo, a comitiva seguiu para a Escola Estadual Padre José de Anchieta, na Vila Brasília, em Serra do Mel, onde teve apresentação da fanfarra ASR de Pedrinhas, comunidade de Areia Branca, e logo em seguida descerramento das placas de inauguração das salas de aula do curso técnico de eletrotécnica.

Tanto o complexo quanto as salas foram construídos pelo IBS, sendo totalmente financiados pela empresa Echoenergia.

A ação das empresas gerou agradecimento por parte do prefeito Bibiano, que na oportunidade ressaltou que a “administração municipal, assim como toda população de Serra do Mel, é grata por tudo que vocês tem feito em nossa cidade, desde a geração de emprego e renda até a parte social, agora com a chegada de cursos profissionalizantes para que os jovens possam se capacitarem e entrarem para o mercado de trabalho”, ressaltou o prefeito.

A comitiva também esteve no lote 1, na Vila Alagoas, onde foi montada uma estrutura para o encerramento oficial do evento de inauguração do Parque Eólico Serra do Mel II, oportunidade em que ocorreram diversas homenagens, assim como também a entrega de duas bicicletas para os alunos que venceram o concurso de poesias que tinha como tema “Ventos que transformam”.

A secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Milane Azevedo, que esteve acompanhando o evento, também enalteceu a parceria firmada entre a prefeitura e as empresas.

“Sem dúvidas, a educação de Serra do Mel teve um grande avanço com essa importante parceria firmada com a Echoenergia, através do Instituto Brasil Solidário. Agora, juntos, estamos construindo um futuro melhor”, disse a secretária.

O evento foi encerrado com os agradecimentos do diretor-presidente do IBS, Luis Salvatore e de Edgard Corrochano e de Augusto Miranda, Chief Executive Officer (CEO) da Equatorial, que também ressaltaram a importância da parceria com a gestão municipal.