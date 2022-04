Serra do Mel: Prefeitura e empresa eólica vão oferecer curso profissionalizante gratuito para 300 pessoas

Nesta sexta-feira, 1º de abril, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, recebeu a equipe da empresa CWSE Brasil Company, que por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai ofertar cursos de forma gratuita.

De acordo com o prefeito Bibiano, a gestão tem buscado oportunizar cursos profissionalizantes para qualificar e dar oportunidade aos jovens de entrar no mercado de trabalho.

Segundo o prefeito, está sendo ofertado mais de 300 vagas de cursos, porém são limitadas e os interessados devem comparecer ao CRAS, a partir de segunda-feira, dia 4 de abril até o dia 8, para fazer a inscrição, portando os documentos de RG, CPF, comprovante de residência e o número do NIS.

“São cursos de suma importância para nossos munícipes tendo em vista que a expansão das energias renováveis (eólica e solar), em nosso município, tem proporcionado emprego”, ressaltou Bibiano.

Ainda segundo o prefeito, a gestão municipal amplia parcerias que vai oferecer seis cursos gratuitos e garantir aos interessados a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e se profissionalizar em outras áreas. “Quanto mais cursos e áreas de atuação, mais oportunidade se terá para garantir emprego!”, observou o prefeito.

Os cursos ofertados são:

NR-10 - (básico)

NR-11 - Movimentação, Elevação e Transporte de cargas

NR-12 - Segurança em máquinas e equipamentos

NR-18 - Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção

NR-33 - Vigia/Executante

NR-35 - Trabalho em Altura

O município de Serra do Mel foi criado na década de 80 para ser o motor de desenvolvimento da região Oeste do Rio Grande do Norte, com a produção de caju, castanha e mel de abelha. Com cerca de 12 mil habitantes, o município terminou se revelando uma grande potencial de produção de energia limpa, através da força dos ventos.

Com o avanço extraordinário das Eólicas e também parques solares, o prefeito Josivan Bibiano trabalho para inserir o trabalhador rural do município (que tem 22 vilas rurais e uma administrativa) no ramo de energias renováveis, ofertando cursos em parcerias com as empresas que atuam na região.