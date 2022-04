Governo do RN paga primeira parcela do reajuste do piso dos professores dia 15 de abril

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informou que o pagamento da primeira parcela do reajuste do piso salarial da educação para os professores temporários será realizado até o dia 15 de abril.



De acordo com a Sead, o curto tempo para implantação da folha suplementar, fez com que o pagamento fosse transferido para o dia 15. A Sead ratificou que neste sábado (2) receberam os servidores da ativa e nesta segunda-feira (4), ao longo do dia, recebem os aposentados e pensionistas.

O PL foi aprovado na terça-feira (29), por unanimidade, na Assembleia Legislativa. A proposta reajusta os vencimentos básicos da categoria, disciplinados pela Lei Complementar Estadual nº 322, de 11 de janeiro de 2006, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2022, em cumprimento à Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação, referente à atualização do valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública.

A governadora Fatima Bezerra sancionou na última quarta-feira (30), o projeto de lei garantindo o reajuste salarial dos cargos públicos de provimento efetivo de professor e dos especialistas em educação do Rio Grande do Norte.