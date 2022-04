O Sistema de Meteorologia da Empresa de Pesquisa do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou um final de semana chuvoso no Estado.

Os maiores acumulados, por região, ocorreram em Luís Gomes (Oeste) 80,6 mm, Jardim do Seridó (Central) 51 mm, Nísia Floresta (Leste) 62 mm e Poço Branco (Agreste) 48,4 mm. Os volumes referem-se ao período das 7h da sexta-feira (01/04) e domingo (03/04). O boletim pluviométrico publicado às 09h15 registrou chuvas em 132 postos de monitoramento nesta segunda-feira (04).

As análises dos especialistas indicam condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de chuvas em todo RN até domingo (10/04) em todo território potiguar.

“O mês de abril começa com chuvas em todas as regiões do estado com boa distribuição. A previsão é de chuvas de normal a acima do normal no mês de abril’, avaliou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.







TEMPERATURAS

Para essa semana, na região do Litoral, a previsão é de temperaturas em torno dos 24°C, durante as madrugadas, podendo chegar a 32oC durante as tardes. No interior do estado, as máximas poderão chegar aos 34°C e mínimas variando entre 22°C a 24°C.







PREVISÃO DIA A DIA

04/04/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas no Vale do Açu e Mossoró.

05/04/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuvas no Vale do Açu e Alto Oeste.



06/04/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



07/04/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



08/04/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



09/04/22 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.



10/04/22 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.